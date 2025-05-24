Arnavutköy'de Gençler Ölümden Döndü

Arnavutköy'de Gençler Ölümden Döndü
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, yol kenarında oturan gençler, hızla ilerleyen bir otomobilin yanlarından geçerek kaldırıma çıkmasıyla facianın eşiğinden döndü. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde yol kenarında oturan gençler, adeta ölümden döndü. Seyir halinde hızla ilerleyen otomobil, gençlerin yanından geçerek kaldırma çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde gerçekleşti. Gece saatlerinde yol kenarında oturan gençler, adeta facianın eşiğinden döndü. Bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda oturan gençlere çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı. Kaza anı görüntülerinde, otomobilin oturan çocukları es geçerek kaldırıma çıktığı görüldü. Kazadan sonra gençler sürücünün yanına giderek yardımcı olmaya çalıştı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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