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Arnavutköy'de Gecekondu Yangını

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İstanbul Arnavutköy'de bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek korkutucu anların yaşanmasına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Arnavutköy'de gecekondu alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, evde yaşayanlar korkuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Gecekondunun alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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