Arnavutköy'de Gecekondu Yangını

Arnavutköy'de gecekondu alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, evde yaşayanlar korkuyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Gecekondunun alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.