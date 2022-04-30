Arnavutköy'de gecekondu alevlere teslim oldu

Sahur vakti çıkan yangında alevler geceyi aydınlatırken mahalleli panik yaşadı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sahur vaktinde çıkan yangında gecekondu alevlere teslim oldu.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde gece saatlerinde bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Gecekondu alevlere teslim olurken, bir kadının tepki dolu feryadı yürek dağladı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi.