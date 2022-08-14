Son dakika haberleri! Arnavutköy'de freni boşalan tır dehşet saçtı...O anlar kamerada

Arnavutköy'de freni boşalan tır dehşet saçtı...O anlar kamerada

Freni boşalan tır işyerinin önünde bulunan 5 aracı ezip geçti

İSTANBUL - Arnavutköy'de freni boşalan tırı tamir etmeye çalışan sürücü tırın birden hareket etmesiyle aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Başka araçlara çarparak durabilen tırın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arıza yapan tırı park etmek isteyen sürücü aracını yolun kenarına çekerek müdahale etmeye başladı. Bir süre sonra freni boşalan tır kayarak ilerledi. Yaklaşık 200 metre ilerleyen tır bir restoranın önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Aracı kaza nedeni ile kullanılamaz hale gelen Metin Yılmaz tır şoförünün de ihmali olduğunu söyleyerek "Tırın frenleri dolmuş sahibi de bir önlem almadan altına yatmış. Birden frenler boşalınca araçlar bu hale geldi ve hepsi kullanılamaz halde. Hiçbir önlem almamış burada bizim çocuklarımız oluyor, müşterilerimizin çocukları oluyor. Sonuçta bu tır şoförü, tamirci değil ki. Herhangi bir takoz koymadan burada tamir yapmaya çalışıyor. Tabelalar elektrik telleri hepsi koptu" dedi.