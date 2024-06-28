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Arnavutköy'de freni boşalan otomobil binanın duvarına çarptı

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Arnavutköy'de bir otomobilin frenleri boşalınca dik yokuşta kontrolü kaybederek bir binanın duvarına çarptığı kaza sonucunda şans eseri kimse yaralanmadı. Aracın çarptığı binanın giriş katında büyük bir delik oluştu.

Arnavutköy'de dik yokuştayken freni boşalan otomobil, bir binanın duvarına çarptı. Olay esnasında şans eseri kimse yaralanmazken, aracın çarptığı binanın giriş katında büyük bir delik oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsü dik yokuştayken otomobilin frenleri boşaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü güvenlik amacıyla yerleştirilen çitleri ezerek bir binanın duvarına çarptı. Aracın duvara çarpmasıyla binanın giriş katında büyük bir delik açıldı. Olay esnasında sokakta ve evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Bina sakinlerinin kaza gibi tehlikeli durumları önlemek amacıyla bina çevresine çit yerleştirdiği öğrenildi ancak yaşanan kazada çitler de yerle bir oldu.

"En sonunda buraya duvar öreceğim"

Dairesinde aracın çarpmasıyla delik oluşan İbrahim Akça, "2011 yılından beri burada yaşıyorum. Dairemi satın aldıktan sonra daha önce çocuklar lastik falan salıyorladı. Bu çitleri yapmak zorunda kaldım. Bugün bir araba park etmişler, araba kaçmış daha sonra bizim duvarımıza çarptı. Evde eşim ve çocuklarım yoktu. Olsalardı daha kötü sonuçlanabilirdi. Geçenlerde yine çocuklar oyun oynuyoruz diye taş salmışlar o da evime zarar verdi. Ben kendi arabamla bile buradan aşağıya inmiyorum. Bu çitleri korunmak için yapmıştık, önlem almıştım. En sonunda buraya evimi korumak için duvar öreceğim. Bu caddede çocuklar da oynuyorlar daha büyük sonuçlar oluşabilir. Bir an önce önlem alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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