Arnavutköy'de feci kaza: 5 yaralı - Haberler

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Arnavutköy'de feci kaza: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de feci kaza: 5 yaralı

Arnavutköy-Yassıören yolunda 3 minibüsün karıştığı kaza meydana geldi.

Arnavutköy- Yassıören yolunda 3 minibüsün karıştığı kaza meydana geldi. Hatalı sollama yapan bir minibüs şoförü, önce diğer 2 minibüse çarptı daha sonra tarlaya uçtu. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Arnavutköy - Yassıören yolu Hadımköy ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LR 1460 plakalı minibüsün sürücüsü sollama yapmak için şeridinden çıktığı esnada önce 34 LR 1460 plakalı araca, sorasında ise 34 LK 5954 plakalı minibüse çarparak tarlaya uçtu. Araçlarda bulunan toplamda 8 kişiden 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayı gören Osman Çıra, "Bu arkadaş hızlı geliyordu. Önce önündeki minibüse daha sonra diğer minibüse çarptı, ardından da tarlaya uçtu. Arkadaş hızlıydı, bir minibüsün şoförü ağır yaralı. Jandarma zaten güvenlik önlemi aldı burada" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yassıören Jandarma 3. Sayfa Haberler

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