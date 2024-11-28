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Arnavutköy'de Fabrika Kazası: 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de Fabrika Kazası: 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
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Arnavutköy'de bir mobilya fabrikasında 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçi asansör ile duvar arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arnavutköy'de bulunan bir mobilya fabrikasında çalışan 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçi asansör ile duvar arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. Polis, olayla alakalı çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Hadımköy Mahallesi General Mustafa Özyanar Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında gerçekleşti. İddiaya göre fabrikada çalışan Ali Hasan isimli yabancı uyruklu şahıs asansöre bineceği esnada gerçekleşen kayma sonucunda asansör ile duvar arasında sıkıştı. Sıkışan işçi, fabrikadaki diğer işçilerin yardımıyla kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 19 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi. Polis olayla alakalı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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