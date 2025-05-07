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Arnavutköy'de Fabrika Bahçesinde Korkutan Yangın

Arnavutköy'de Fabrika Bahçesinde Korkutan Yangın
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İstanbul Arnavutköy'de bir porselen fabrikasının bahçesinde çıkan yangında plastik malzemeler yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arnavutköy'de fabrika bahçesinde korkutan yangın

Porselen fabrikasının bahçesinde istiflenen plastik malzemeler yandı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir porselen fabrikasının bahçesine istiflenmiş plastik kasalarda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm alana yayıldı. İlçenin birçok noktasından görülen dumanlar paniğe neden oldu. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın, fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı alan dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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