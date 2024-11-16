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Arnavutköy'de Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Yakalandı

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Arnavutköy'de 10 yıllık eşi D.G.'yi defalarca bıçaklayarak yaralayan O.G., olay yerinden kaçtı ancak polis tarafından Bağcılar'da yakalandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Arnavutköy'de eşini defalarca bıçakla yaralayan koca yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 10 yıllık evli olduğu eşini defalarca bıçakla yaralayan koca daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alınan koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre koca O.G.(48), ile karısı D.G.(37), arasında iddiaya göre aldatma nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine koca O.G., 10 yıldır birlikte yaşadığı karısını D.G.'yi defalarca bıçaklayarak yaraladı. Karısını bıçakla yaralayan O.G., daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın O.G., evlerinin yakınında bulunan Aile sağlığı merkezinin önüne gelerek yere yığıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan kocayı Bağcılar'da yakaladı

Eşini bıçak darbeleriyle yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan koca O.G., polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Bağcılar'da yakalandı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan koca O.G., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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