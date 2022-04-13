Arnavutköy'de eşi ile arkadaşını öldüren sanığa müebbet ile 30 yıl hapis

Arnavutköy'de eşi ile sevgilisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşını öldüren sanığın yargılandığı dava mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak sanığı müebbet hapis ile 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Arnavutköy'de eşi Elif Yılmaz'ı ormanlık alanda öldürüp, daha sonra bir apartmana gelerek sevgilisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşı Emre Erdoğan'ı aynı silahla vurarak öldüren tutuklu sanık Ersin Yılmaz'ın (29), iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ersin Yılmaz ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada müşteki avukatı, uzaklaştırma kararının bittiği gün cinayetin işlendiğinin dikkate alınmasını söyleyerek sanık Ersin Yılmaz'ın iddianamede talep edildiği şekilde cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Ersin Yılmaz, bir şey söylemek istemeyerek takdirin mahkemeye ait olduğunu ifade etti.

İyi hal indirimli müebbet ile 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ersin Yılmaz'ı maktul Elif Yılmaz'a yönelik 'eşi kasten öldürme' suçundan, suçun işleniş biçimi dikkate alınarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulayan heyet, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Sanık hakkında yine Elif Yılmaz'a karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl hapis cezası veren mahkeme, yine iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 5 yıla indirdi.

Sanık Ersin Yılmaz'ı, Emre Erdoğan'ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezada da indirime giderek Yılmaz'ı 25 yıl hapse mahkum etti.

Sanık Ersin Yılmaz'ı toplamda müebbet hapis ile 30 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Yılmaz'ın kollukta ve savcılıkta alınan ifadesinde, eşi Elif Yılmaz ve Emre Erdoğan'ı öldürmek suçlamalarında susma hakkını kullandığını belirtmesi dolayısıyla savunmasının alınamadığı aktarıldı. İddianamede, Yılmaz'ın telefonunda iki adet video bulunduğu, bu video kayıtlarında maktul Elif Yılmaz'a şüpheli Ersin Yılmaz'ın diğer maktul Emre Erdoğan ile kendisini aldatıp aldatmadığına ve Emre Erdoğan ile ilişkisi olup olmadığına dair sorular sorduğunu, maktulün onaylaması ve korktuğunu söylemesi sebebiyle, ilişkilerini kendisine ve ağabeylerine neden söylemediğini sorduğu, maktulün korkmuş vaziyette iki dizi üstünde şüphelinin sorularına cevap verdiği görüntülerin bulunduğu belirtildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin Elif Yılmaz' karşı 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla, Emre Erdoğan'a karşı ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapsi talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa