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Arnavutköy'de Emniyet Şeridi İhlali: 30 Sürücüye 278 Bin TL Ceza

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yapılan denetimlerde emniyet şeridini ihlal eden 30 sürücüye toplam 278 bin TL para cezası kesildi. Dron ile tespit edilen sürücülerden biri, suçu yolda buldu ve çizgilerin belli olmadığını savundu. Polis, tüm sürücülerin aynı yolları kullandığını belirterek yanıt verdi.

Arnavutköy'de emniyet şeridini ihlal etti, suçu kendinde değil yolda buldu

Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere toplam 278 bin TL ceza yazıldı

Suçu yolda bulan hatalı sürücüye polisten cevap, "Tüm sürücüler aynı yerden gidiyor"

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de polis ekipleri tarafından yapılan emniyet şeridi denetiminde şerit ihlali yapan toplamda 30 sürücüye 278 bin TL para cezası uygulandı. Ambulansın arkasına takılarak emniyet şeridine giren sürücüler dron ile tespit edildi. Emniyet şeridinde ilerleyen bir sürücü durdurulunca suçu yolda bularak "çizgiler belli olmuyor, nereden bileyim" dedi.

İstanbul'da özellikle trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde kural ihlali yaparak emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Dron destekli düzenlenen denetimlerde, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler tek tek tespit edilerek sürücü başına 9 bin 267 TL para cezası kesildi. Yapılan denetimler kapsamında ihlal yaptığı dron kamerasıyla tespit edilen toplamda 30 sürücüye 278 bin TL para cezası uygulandı.

Suçu kendisinde değil yolda buldu

Emniyet şeridi denetimlerinde ihlal yaptığı tespit edilen bir sürücü, polislere ilginç bir savunma yaptı. Sürücü hatayı yolda bularak çizgi olmadığını bu nedenle şeridi ayırt edemediğini belirtti. Cezadan kurtulmaya çalışan uyanık sürücüye cevap veren polisin, "herkes aynı şeritten gidiyor, siz buradan gidiyorsunuz" cevabı verildi.

Ambulansın peşine takıldılar

Bazı araç sürücülerin hasta taşıyan ambulansların peşine takılarak sanki yakınları ambulanstaymış gibi göstererek şerit ihlali yapmaya çalıştığı tespit edildi. O sürücülerde polis ekiplerinden kaçamadı, tek tek tespit edilerek ceza yazıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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