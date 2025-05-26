Arnavutköy'de Elektrik Telleri Patladı, Korku Dolu Anlar Yaşandı

Elektrik telleri bomba gibi patladı, sanayide korku dolu dakikalar

İSTANBUL - Arnavutköy'de oto sanayi bölgesinde elektrik telleri bomba gibi patladı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde oto sanayi bölgesi olarak adlandırılan alandaki BEDAŞ'a ait elektrik direğinde oluşan kısa devre sonucunda direkte ve elektrik kablolarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı elektrik kablolarında zaman zaman patlamalar yaşandı. Bölgede bulunan esnaflar tedirgin olarak korku dolu anlar yaşarken bomba gibi patlayan elektrik telleri ve çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.