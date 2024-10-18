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Arnavutköy'de Elektrik Panosunda Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Arnavutköy'de Elektrik Panosunda Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
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Arnavutköy'de bir binada elektrik panosundan çıkan yangın, dumanların daireleri sarmasıyla paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Arnavutköy'de bir binada elektrik panosundan çıkan yangında dumanlar tüm daireleri sararken, paniğe kapılan vatandaşlar binayı boşalttı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çalışkan Sokakta bulunan 6 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik panolarından çıktı. Duman kısa sürede dairelerin içerisini sardı, içerde bulunan vatandaşlar panikle binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene kadar vatandaşlar yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangını kontrol altına almayı başaramadılar.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle alakalı çalışması devam ediyor. yangınla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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