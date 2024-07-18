Arnavutköy'de Elektrik Kabloları Gün Yüzüne Çıktı

İstanbul Arnavutköy'de bir vatandaşın çektiği video, kaldırımdan geçen elektrik kablolarının gün yüzüne çıktığını gözler önüne serdi. İhbar üzerine olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri çayırlık alandan buldukları toprakla kabloları görünmeyecek şekilde kapatıp gitti. Yetkililerin çözümü şaşkınlık oluşturdu. Sokakta yaşayan Melek Ocak "Kabloların biran önce yapılması gerekiyor çocuklarımız dışarıda oynuyorlar. Özellikle yağmur yağdığı zaman bizde çok korkuyoruz başımıza İzmir'deki olay gelebilir diye. Bir yağmur yağsa, yada köpek eşelese ortaya çıkacak yine" dedi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Mabeyn Sokakta bir trafonun yanında bulunan elektrik direği çıkarıldı. Direk çıkarılınca kaldırımdan geçen elektrik kabloları gün yüzüne çıktı. Durumu fark eden bir vatandaş video çekerek olayı BEDAŞ'a bildirdi. Olay yerine giden BEDAŞ ekipleri gün yüzüne çıkan elektrik kabloları için çok ilginç bir çözüm buldu. Sokakta bulunan çayırlık alandan toprak alarak kaldırımın üzerindeki kabloları görünmez hale getirip olay yerinden uzaklaştı. İhbarı yapan vatandaş yeni bir video çekerek duruma isyan etti.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de benzer ihmalkarlıklar nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi, bu tür durumların ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlattı. Mahalle sakinleri, yetkililerin bu tür tehlikeli durumlara kalıcı ve güvenli çözümler üretmesi gerektiğini belirterek, daha fazla can kaybı yaşanmadan önlem alınması çağrısında bulundu.

"Sonradan önlem alınacağına şimdi önlem alınması gerekiyor"

Sokakta yaşayan Melek Ocak isimli bir vatandaş, "Kabloların biran önce yapılması gerekiyor çocuklarımız dışarıda oynuyorlar. Özellikle yağmur yağdığı zaman bizde çok korkuyoruz başımıza İzmir'deki olay gelebilir diye. Bir yağmur yağsa, yada köpek eşelese çıkacak yine ortaya. Biran önce çözüm bulunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sokakta işletmesi bulunan Halil Uğurlu, "Bir ihmal sonucunda üzücü bir olayla karşılaşmıştık aynısını burada yaşıyoruz şuanda. Biz burada araç park ediyoruz veya bu yolu kullanıyoruz bu şekilde olması bizi korkutuyor. Sonradan önlem alınacağına şimdi önlem alınması gerekiyor. Daha fazla geç kalınmadan önlem alınmalı bir yağmur yağsa, kısa devre olsa daha büyük problem oluşacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL