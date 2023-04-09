Arnavutköy'de elektrik kabloları bomba gibi patladı
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Arnavutköy'de elektrik kabloları bomba gibi patladı.
Arnavutköy'de elektrik kabloları bomba gibi patladı. Kabloların patlama anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi Zafertepe Sokak'ta bulunan elektrik kabloları akşam saatlerinde patlamaya başladı. Sokakta bomba gibi patlayan teller, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa