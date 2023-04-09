Üye Girişi
Haberi Paylaş
Arnavutköy'de elektrik kabloları bomba gibi patladı

Arnavutköy'de elektrik kabloları bomba gibi patladı

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de elektrik kabloları bomba gibi patladı.

Arnavutköy'de elektrik kabloları bomba gibi patladı. Kabloların patlama anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Zafertepe Sokak'ta bulunan elektrik kabloları akşam saatlerinde patlamaya başladı. Sokakta bomba gibi patlayan teller, vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title