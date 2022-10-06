Arnavutköy'de elektrik direğine çarpan kamyonet devrildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan kamyonet yan yattı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle caddede trafik oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Fatih Mahallesi Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet önce elektrik direğine çarptı sonra yan yattı. Kazada herhangi biri yara almazken tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaza ile ilgili çalışma yaptı. Hasar gören elektrik direği nedeni ile mahallenin bazı noktalarında elektrik bir süre kesildi. Kamyonet çekici yardımı ile cadde üzerinden çekilerek otoparka götürüldü.