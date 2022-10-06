Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de elektrik direğine çarpan kamyonet devrildi

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de elektrik direğine çarpan kamyonet devrildi Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan kamyonet yan yattı.

Arnavutköy'de elektrik direğine çarpan kamyonet devrildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan kamyonet yan yattı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle caddede trafik oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Fatih Mahallesi Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet önce elektrik direğine çarptı sonra yan yattı. Kazada herhangi biri yara almazken tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaza ile ilgili çalışma yaptı. Hasar gören elektrik direği nedeni ile mahallenin bazı noktalarında elektrik bir süre kesildi. Kamyonet çekici yardımı ile cadde üzerinden çekilerek otoparka götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title