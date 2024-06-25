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Arnavutköy'de Ekmek Fırınına Silahlı Saldırı

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Arnavutköy'de bulunan bir ekmek fırınına motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de ekmek fırınına motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan bir fırına gece saatlerinde motosiklet ile gelen 2 kişiden biri motosikletten inerek fırının camına ateş açtı. Cama 4 el ateş eden şahıs, daha sonra motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet ile fırına yaklaşan iki kişiden birinin motosikletten inerek fırına ateş açtığı daha sonrasında olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. O saatlerde fırının içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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