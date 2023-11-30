Arnavutköy'de durakta bekleyen kadını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Arnavutköy'de bir otobüs durağında bekleyen kadın, yanına gelen şüpheli tarafından silahla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yaralanan kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Arnavutköy'de durakta bekleyen kadını, silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hicret Mahallesi'ndeki otobüs durağında bekleyen A.G. isimli kadın ile yanına gelen M.Z.A (59) arasında tartışma çıktı. M.Z.A., silahla ateş ettiği A.G'yi yaralayarak kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan A.G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine girerken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ile A.G. arasında daha önceden husumet bulunduğu öğrenildi.
M.Z.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.