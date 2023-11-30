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Arnavutköy'de durakta bekleyen kadını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

30 Kasım 2023 15:38 Son Güncelleme: 15:40 Abone Ol

Arnavutköy'de bir otobüs durağında bekleyen kadın, yanına gelen şüpheli tarafından silahla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yaralanan kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.