Arnavutköy'de düğün konvoyunda zikzak çizerek ilerleyen sürücü kamerada Arnavutköy'de bir düğün konvoyunda trafikte zikzak çizerek ilerleyen sürücü, hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Arnavutköy'de düğün konvoyunda zikzak çizerek ilerleyen sürücü kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir düğün konvoyunda trafikte zikzak çizerek ilerleyen sürücü, hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar ise bir başka sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy Sultangazi istikameti Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiğin yoğun olduğu esnada düğün konvoyuna katılan 34 ELB 192 plakalı otomobilin sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayıp zikzak çizerek ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücünün zikzak çizerek ilerlediği o anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tepki çeken sürücünün sürekli olarak diğer otomobillerin aralarından geçip tehlikeli hakaretlerle makas attığı görülüyor.