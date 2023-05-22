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Arnavutköy'de düğün konvoyunda makas atarak ilerleyen sürücü kameraya yansıdı

Arnavutköy'de düğün konvoyunda makas atarak ilerleyen sürücü kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de bir düğün konvoyunda trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Arnavutköy'de bir düğün konvoyunda trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar ise bir başka sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy Sultangazi istikameti Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiğin yoğun olduğu esnada düğün konvoyuna katılan 34 ELB 192 plakalı otomobilin sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayıp makas atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücünün makas atarak ilerlediği o anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, tepki çeken sürücünün sürekli olarak diğer otomobillerin aralarından geçip tehlikeli hakaretlerle makas attığı görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi Edirne 3. Sayfa Haberler

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