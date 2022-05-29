Arnavutköy'de domuz sürüsü yola indi - Haberler

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Arnavutköy'de domuz sürüsü yola indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de domuz sürüsü yola indi

Arnavutköy'de domuz sürüsünün gece saatlerinde yol kenarına indiği görüldü.

Arnavutköy'de domuz sürüsünün gece saatlerinde yol kenarına indiği görüldü. Domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü yola indi. Gece saatlerinde ormanlık alana yakın yol kenarında domuz sürüsü görüldü. Bir inşaat bekçisi tarafından fark edilen domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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