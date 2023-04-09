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Arnavutköy'de dilencilerin bölge kavgası

Arnavutköy'de dilencilerin bölge kavgası

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de dilencilerin bölge yüzünden ettikleri kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de dilencilerin bölge yüzünden ettikleri kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga esnasında gruplarda bulunan çocukların ve kadınların birbirine acımasızca vurduğu anlar da görüldü.

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde ışıklarda bekleyen dilencilerin bölge tartışması yüzünden ettikleri kavga anları görüldü. Görüntülerde, ışıklara yanaşan araçların etrafını sağlı ve sollu şekilde saran dilencilerin para almaya çalıştıkları ve sonrasında tartıştıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

kavga 3. Sayfa Haberler

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