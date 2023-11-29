Arnavutköy'de dere taştı, evleri su bastı

Vatandaşlar suyu çek pas yardımıyla tahliye etmeye çalıştı

İSTANBUL - Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde taşan dere su baskınlarına neden oldu. Evleri su basan vatandaşlar çek pas yardımıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle İmrahor Mahallesi'nde bulunan Alibeyköy deresi taştı. Dere kenarında bulunan evleri ve bahçeleri su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar çek pas yardımı ile suyu tahliye etmeye çalıştı. Evde bulunan eşyalarda kullanılmaz hale geldi. Göle dönen sokak ve bahçelerde ördeklerin yüzdüğü görüldü. Öte yandan, bazı vatandaşların evleri geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde de su basmıştı.

"Dere taşınca su buraya kadar geliyor"

Daha önce de sel baskınında evini su basan Bekir Duran, "Burada bir su kanalı var yoğun yağmur da su kanalı çekmediği için taşarak buraya kadar geliyor su bu üçüncü defa su basması ben buraya önlem almaya çalıştım duvar ördüm ama yine de su bastı evimi. Çok yağmur yağdığı zaman basıyor normal yağmur da bir durum olmuyor. Ben eşyalarımı yeni almıştım şimdi hepsi tekrar kullanılamaz hale geldi" dedi.