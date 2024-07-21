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Arnavutköy'de denize giren 1 kişi boğuldu

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İstanbul Arnavutköy'de denize giren iki arkadaşa dalgalara kapıldı. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkartılan arkadaşlardan biri hayatını kaybetti. Diğerinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Arnavutköy'de denize giren 1 kişi boğuldu

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de denize giren iki arkadaşa dalgalara kapıldı. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkartılan arkadaşlardan biri hayatını kaybetti. Diğerinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İstanbul'un ilçesi olan Arnavutköy Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Yeniköy Sahili'nde yüksek dalga boyuna aldırış etmeden denize giren 2 kişi bir müddet sonra gözden kayboldu. Cankurtaranlar durumu fark ederek denize atladı.

Sahile çıkartılan şahıslara sahilde bir müddet kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan İbrahim Polat ve Ahmet Yasin Kaygısız isimli 2 şahıstan, Ahmet Yasin Kaygısız hayatını kaybetti. İbrahim Polat'ın ise bilincinin kapalı olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şahısların denizden çıkartıldıktan sonra yapılan ilk müdahale anları ve ambulansa taşınmaları cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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