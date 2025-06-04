Arnavutköy'de Çocukların Çatıda Tehlikeli Oyunu Kameralara Yansıdı

Arnavutköy'de Çocukların Çatıda Tehlikeli Oyunu Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arnavutköy'de Çocukların Çatıda Tehlikeli Oyunu Kameralara Yansıdı
Haber Videosu

İstanbul Arnavutköy'de, yüksek çatı katında oyun oynayan çocuklar tehlikeli anlar yaşattı. Güvenlik endişesi yaratacak görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de çocukların çatıda tehlikeli oyunu kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de çocukların çatıda tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Çatı katı dairesinin camından çatıya çocuklar koşarak oyun oynadı.

Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde çocuklar çatı katı dairesinin çatıya açılan camından çatıya çıkarak koşarak oyunlar oynadı. Yüksekliğe aldırış etmeden adeta ölümle oyun oynayan çocukların o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde çocukların çatı yüksekliğine aldanmadan koşuşturduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor

BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti

Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı

Selin vurduğu şehrimizde kebapçının son hali bu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.