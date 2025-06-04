Arnavutköy'de Çocukların Çatıda Tehlikeli Oyunu Kameralara Yansıdı
İstanbul Arnavutköy'de, yüksek çatı katında oyun oynayan çocuklar tehlikeli anlar yaşattı. Güvenlik endişesi yaratacak görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de çocukların çatıda tehlikeli oyunu kamerada
İSTANBUL - Arnavutköy'de çocukların çatıda tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Çatı katı dairesinin camından çatıya çocuklar koşarak oyun oynadı.
Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde çocuklar çatı katı dairesinin çatıya açılan camından çatıya çıkarak koşarak oyunlar oynadı. Yüksekliğe aldırış etmeden adeta ölümle oyun oynayan çocukların o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde çocukların çatı yüksekliğine aldanmadan koşuşturduğu görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa