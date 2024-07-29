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Arnavutköy'de çocuklar çöplerle ateşe verdiği otomobilin görüntüleri ortaya çıktı

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Arnavutköy'de oyun oynayan 2 çocuk, kapıları kilitlenmeyen bir otomobilin içine topladıkları çöpleri doldurup ateşe verdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de oyun oynayan 2 çocuk kapıları kilitlenmeyen bir otomobilin içerisine çevreden topladıkları çöpleri doldurup ateşe verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 ve 7 yaşındaki iki çocuk, bozuk olduğu için kapısı kilitlenmeyen otomobilin içine topladıkları çöpleri doldurup ateş verdi. İki çocuk ardından oradan uzaklaştı. Otomobil hurda yığınına dönerken, o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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