Arnavutköy'de Çocuklar Arasında Sokak Kavgası

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde bir grup çocuk, cadde ortasında birbirine acımasızca saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup çocuk arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişilik çocuk grup arasındaki tekme ve yumruklu acımasız kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; bir müddet birbirine acımasızca saldıran çocukların, çevredekilerin de araya girmesiyle dağıldığı görülüyor. - İSTANBUL