Arnavutköy'de çocuklar arasında kavga: Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı - Haberler

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Arnavutköy'de çocuklar arasında kavga: Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de çocuklar arasında kavga: Kurusıkı silahla havaya ateş açıldı

Arnavutköy'de bir parkta onlarca çocuk arasında kavga çıktı.

Arnavutköy'de bir parkta onlarca çocuk arasında kavga çıktı. Kavgada çocuklardan birinin kurusıkı silahla havaya ateş açması sonucu kaçan çocuklardan bazıları yuvarlandı, bazılarıysa takla attı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün Arnavutköy Şehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, onlarca çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında çocuklardan biri kurusıkı silahla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan çocuklar bir anda etrafa kaçıştı. Kaçışan çocuklardan bir kısmı takla attı, bir kısmı da yuvarlandı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

kavga 3. Sayfa Haberler

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