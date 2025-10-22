Arnavutköy'de Çocuk Sürücü Trafikte Şaşkınlık Yarattı

Haberler

Arnavutköy'de, 15 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuğun servis otobüsü kullanması, trafikteki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği anlar yarattı. Çocuk sürücünün rahat tavırları ve tehlikeli manevraları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda çocuğun, yoğun trafikte direksiyon başında rahat tavırlarla aracı sürdüğü görülüyor. Otobüsün zaman zaman şerit değiştirdiği ve trafikteki diğer araçlarla birlikte ilerlediği anlar dikkat çekti.

Arnavutköy'de trafikte tehlike saçan olay kameralara yansıdı. Hadımköy yolu üzerinde dün yaşanan olayda, seyir halindeki bir sürücü, yanından geçen otobüsünün direksiyon başındaki sürücüsünün yaşının oldukça küçük olduğunu fark etti. Küçük çocuğun, 34 AFC 322 plakalı servis otobüsünü kullandığını gören vatandaş, durumu şaşkınlıkla izleyip o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, yaşının 15 civarlarında olduğu tahmin edilen çocuğun, yoğun trafikte direksiyon başında rahat tavırlarla aracı sürdüğü görülüyor. Otobüsün zaman zaman şerit değiştirdiği ve trafikteki diğer araçlarla birlikte ilerlediği anlar dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
