Üye Girişi
Haberler

Arnavutköy'de Çocuk Mahsur Kaldı, İtfaiye Kurtardı

Arnavutköy'de Çocuk Mahsur Kaldı, İtfaiye Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de sokakta top oynayan bir çocuk, kaçan topunu almak için çıktığı garajın üzerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdiven aracıyla çocuğu kurtardı.

İstanbul Arnavutköy'de sokakta top oynayan bir çocuk, kaçan topunu almak için çıktığı alanda mahsur kaldı. Mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde sokak arasında top oynayan bir çocuk iki apartman arasında bulunan garajın üzerine kaçan topunu almak istedi. Çocuk garajın üzerine tırmanarak çıktı. Yüksek noktaya tırmanan çocuk çıktığı yerden geri inemeyerek mahsur kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yüksek noktada mahsur kalan çocuğu merdiven aracıyla kurtardı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocuğun mahsur kaldığı noktada beklediği itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırganın ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar

 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

3 vekilin istifasının ardından MHP'den dikkat çeken mesaj
Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli

Soylu'dan muhtarların hayallerini yerle bir edecek açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı? Aylin Coşkun kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi! YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? MHP'den istifa eden milletvekilleri kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.