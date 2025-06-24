Arnavutköy'de Çocuk Hırsızlık Yaptı, 30 Bin Liralık Ayakkabıları Çaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'deki bir apartmanda, kapı önlerinde bırakılan toplam değeri 30 bin lira olan ayakkabıları çalan çocuk, kendi terliklerini bırakıp çaldığı ayakkabılarla apartmandan çıktı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polise bildirildi.

Arnavutköy'de apartmana giren çocuk 30 bin liralık ayakkabıları böyle çaldı

Kendi terliklerini bırakıp, çaldığı ayakkabılarla apartmandan çıktı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bir apartmanda film sahnelerini aratmayan hırsızlık olayı yaşandı. Çocuk kapı önlerinde bırakılan toplam değeri 30 bin lira olan ayakkabıları çaldı. Daha sonrada da Kendi terliklerini bırakıp, çaldığı ayakkabılarla apartmandan çıktı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Düzlük Sokakta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Yaklaşık 30 bin TL değerindeki ayakkabıları toplayan çocuk, ilginç bir detayla dikkat çekti. Şahıs, olay yerinde kendi terliklerini bırakarak çaldığı ayakkabıları giyip apartmandan çıktı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hırsızlık sonrası bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri ekipler tarafından incelemeye alınırken, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Hırsızlığın gerçekleştiği apartman sakinlerinden olan Ahmet Karaca yaşanılan durumla ilgili, "Burada yaşanan bir hırsızlıkla alakalı ayakkabı denilince giyilmemiş ve pahalı ayakkabılar. Bir çocuğa hırsız demek ona hakaret gibi geliyor ama bunu yapan değil de yaptıranı ben önemsiyorum aslında. Bu çocuğun yakalanıp bu alışkanlığından vazgeçmesine sebep olacağına inanıyorum binaya giriş ve hırsızlık anı görüntüleri var önce bir çift alıyor daha sonra ikinci geldiğinde bir çift daha alıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı

Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyoruz

Erdoğan'dan İsrail-İran ateşkesine ilk yorum
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.