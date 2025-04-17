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Arnavutköy'de Çocuk Hırsızlık Anı Kamerada

Arnavutköy'de Çocuk Hırsızlık Anı Kamerada
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İstanbul Arnavutköy'de sokakta yürüyen üç çocuktan biri, beğendiği ayakkabıları çalmak için geri döndü. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de sokaktan geçen 3 çocuktan birisi beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir sokak üzerinde yürüyen 3 çocuktan birisi kapı kenarında duran ayakkabıları gözüne kestirdi. Beğendiği ayakkabıları çalmak için geri gelen çocuk hırsızlık yaptıktan sonra kıyafetinin içerisine koyduğu ayakkabılarla koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde şahsın ayakkabıları kıyafetinin içine koyduktan sonra hızla koştuğu görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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