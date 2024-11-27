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Arnavutköy'de Cinayet Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

Arnavutköy'de Cinayet Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi
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5 yaşındaki Melike Eşiyok'un cinayetinin ardından zanlılar Meryem Ataman, Zehra Öztürker ve Cahit Eşiyok adliyeye sevk edildi. Olayın ardından cinayetle bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Arnavutköy 5 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürerek cesedini Sazlıbosna barajına atan cinayet zanlıları Meryem Ataman, Zehra Öztürker ve baba Cahit Eşiyok adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastlamıştı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. 22 Kasım tarihinde Ecrin Eşiyok (12) rehber öğretmenine babasının kardeşini öldürüp göle attığını söylemişti ve öğretmen de durumu polise bildirmişti. Polis olayla ilgili inceleme başlamıştı. Melike Eşiyok'un ölümüne ilişkin Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından zanlı baba Cahit Eşiyok, Meryem Ataman ve Zehra Öztürker, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na sevk edildi. Baba Cahit Eşiyok'un çocukları Hasan Eşiyok, Ömer Eşiyok ve Ecrin Eşiyok çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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