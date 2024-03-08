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Arnavutköy'de Çin uyruklu şahsa yüksek miktarda para cezası

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Arnavutköy'de bulunan bir villaya baskın düzenleyen polis ekipleri, ikameti yasal şekilde kiraladığı fakat usulsüz olarak farklı kişilere kiraladığı tespit ettikleri Çin uyruklu bir şahsa 94 bin 622 lira idari para cezası kesti.

Arnavutköy'de bulunan bir villaya baskın düzenleyen polis ekipleri, ikameti yasal şekilde kiraladığı fakat usulsüz olarak farklı kişilere kiraladığı tespit ettikleri Çin uyruklu bir şahsa 94 bin 622 lira idari para cezası kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda yabancı uyruklu şahsın bulunduğu bilgisi üzerine Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir villaya baskın düzenledi. Villada, Çin uyruklu çok sayıda şahsın olduğu, şahısların ülke girişlerinde usulsüzlük olmadığı tespit edildi. İncelemelerde Çin uyruklu J.M. isimli şahsın ikameti yasal şekilde kiraladığı fakat usulsüz olarak farklı kişilere kiraladığı tespit edildi. İkamet zabıta ekiplerince mühürlenirken, J.M. isimli şahsa ise 94 bin 622 lira idari para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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