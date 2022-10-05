Arnavutköy'de çıkan yangında ölen otizmli çocuk son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Arnavutköy'de çıkan yangında ölen otizmli çocuk son yolculuğuna uğurlandı Arnavutköy'de yangında hayatını kaybeden otizm hastası Abdullah Kurdi son yolculuğuna uğurlandı. Arnavutköy'de çıkan yangında ölen otizmli çocuk son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL - Arnavutköy'de yangında hayatını kaybeden otizm hastası Abdullah Kurdi son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz gün Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarıpazar Sokakta bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden otizm hastası 13 yaşındaki Abdullah Kurdi için bugün Arnavutköy 2. Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan, ailesi ve akrabaları katıldı. Cenaze töreninde Abdullah Kurdi'nin ailesi göz yaşlarına boğuldu.Kılınan cenaze namazının ardından Kurdi'nin cenazesi Arnavutköy Asri Mezarlığı'na defin edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak Arnavutköy 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Arnavutköy'de çıkan yangında ölen otizmli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.