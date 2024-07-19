Arnavutköy'de çevreyi kirleten beton mikserine 34 bin TL ceza kesildi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de yere beton dökerek ilerleyen bir beton mikserine ekipler tarafından 34 bin TL ceza kesildi. Mikserin yere beton dökerek ilerlediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Arnavutköy'de bulunan Haraçççı - Hadımköy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Hadımköy rampası diye adlandırılan alanda seyir halinde olan 59 TF 009 plakalı beton mikserinin beton döktüğünü fark eden bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek polise ihbarda bulundu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda beton mikserini tespit ederek 4 Bin TL trafiği tehlikeye düşürmekten ceza kesti, öte yandan zabıta ekipleri de çevreyi kirletme maddelerinden 30 bin TL ceza kesti. Araç sürücüsüne toplamda 34 bin TL para cezası kesildi.