Arnavutköy'de Çayırlık Alanda Yangın: Ekipler Seferber Oldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çayırlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek konteyner ve barakalara sıçradı. Alevlerin evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, öğle saatlerinde Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan geniş çayırlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yüksek gerilim hatlarının bulunduğu bölgedeki yangın, arazilerde yer alan konteyner ve barakalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının evlere ulaşmaması için ekipler adeta seferber oldu. Paniğe neden olan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları ve geniş arazideki yangın havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL