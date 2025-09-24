Haberler

Arnavutköy'de Çayırlık Alanda Yangın: Ekipler Seferber Oldu

Arnavutköy'de Çayırlık Alanda Yangın: Ekipler Seferber Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek konteyner ve barakalara sıçradı. İtfaiye ekipleri, evlere ulaşmadan yangını kontrol altına aldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çayırlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek konteyner ve barakalara sıçradı. Alevlerin evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, öğle saatlerinde Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan geniş çayırlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yüksek gerilim hatlarının bulunduğu bölgedeki yangın, arazilerde yer alan konteyner ve barakalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının evlere ulaşmaması için ekipler adeta seferber oldu. Paniğe neden olan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları ve geniş arazideki yangın havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.