Arnavutköy'de Çatıda Tehlikeli Oyun
Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde çocuklar, bir binanın çatısında tehlikeli bir şekilde oyun oynadı. Yüksekliğe aldırış etmeden koşturan çocuklar, cep telefonuyla kaydedildi.
Arnavutköy'de çocukların çatıda tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Çatı katı dairesinin camından çatıya çocuklar koşarak oyun oynadı.
Arnavutköy Hicret Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katına çıkan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocuklar çatıda koşarak oyunlar oynadı. Yüksekliğe aldırış etmeden adeta ölümle oyun oynayan çocukların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların çatı yüksekliğine aldanmadan koşuşturduğu görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa