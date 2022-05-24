Arnavutköy'de işyerlerinin önlerinde bulunan giderlerin mazgallarını çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Aravutköy'de işyerlerinin önünde bulunan su giderlerinin mazgallarına dadanan hırsızlar tek tek mazgalları sökerek çaldı. Bu kadarı da olmaz denilen hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa