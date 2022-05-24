Arnavutköy'de "bu da çalınmaz" dedirten hırsızlık - Haberler

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Arnavutköy'de "bu da çalınmaz" dedirten hırsızlık

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de 'bu da çalınmaz' dedirten hırsızlık

Arnavutköy'de işyerlerinin önlerinde bulunan giderlerin mazgallarını çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de işyerlerinin önlerinde bulunan giderlerin mazgallarını çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Aravutköy'de işyerlerinin önünde bulunan su giderlerinin mazgallarına dadanan hırsızlar tek tek mazgalları sökerek çaldı. Bu kadarı da olmaz denilen hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

su, 3. Sayfa, Haberler

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