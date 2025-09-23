Haberler

Arnavutköy'de Boğulma Tehlikesi: İsveçli Kadın Kurtarıldı, Nişanlısı Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de Boğulma Tehlikesi: İsveçli Kadın Kurtarıldı, Nişanlısı Hayatını Kaybetti
İstanbul'un Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denize giren İsveçli kadın Meryem Elmasri ile nişanlısı Türk vatandaşı Mahmut Rahmet boğulma tehlikesi geçirdi. Elmasri kurtarılırken, Rahmet hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. İsveç vatandaşı Meryem Elmasri ile nişanlısı Türk vatandaşı Mahmut Rahmet, denize girmek için sahile geldi. Bir süre sonra denize giren Elmasri ve Rahmet, dalgalar arasında kayboldu. Meyrem Elmasri kısa sürede kıyıya çıkartılırken, nişanlısı Mahmut Rahmet dalgalar arasında gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan ve denizden yürütülen yaklaşık 45 dakikalık arama çalışmalarında Rahmet, kıyıya yakın noktada ekipler tarafından bulunarak sahile çıkartıldı.

Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Rahmet'in bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki adam hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

