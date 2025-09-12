Haberler

Arnavutköy'de Boğulma Tehlikesi: Cankurtaranlar Hızla Müdahale Etti

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde akıntıya kapılan bir kişi, cankurtaranların jet ski ile yaptığı müdahale sayesinde kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denize giren bir kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde görevli cankurtaranlar jet ski ile müdahale ederek şahsı kurtarıp kıyıya çıkardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren bir kişi akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri hızla jet ski ile harekete geçti. Kısa sürede jet ski ile şahsa ulaşan cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kıyıya çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, cankurtaranların denizde çırpınan kişiye jet ski ile ulaştığı ardından kıyıya çıkardıkları anlar yer aldı. - İSTANBUL

