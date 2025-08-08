Arnavutköy'de Bisiklet Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bisikletiyle düşen 8 yaşındaki A.A., kafasını kaldırıma çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, saat 21.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Atlıhan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle Atlıhan Sokak'tan Necip Fazlı Caddesine doğru giden 8 yaşındaki A.A., dengesini kaybetti. Bisikletle birlikte yere düşen çocuk kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çocuğun yere düştüğünü gören vatandaşlar müdahale ederek, 112 Acil Servise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

