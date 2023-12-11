Arnavutköy'de Bisiklet Hırsızlığı

İstanbul Arnavutköy'de bir binaya giren kişi, girişinde bulunan bisikleti kapıdan çıkarak üzerine binip kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

- Arnavutköy'de bisiklet hırsızı kamerada

-Çaldığı bisiklete binerek kaçtı

İSTANBUL - Arnavutköy'de girdiği binadan bisiklet çalan şahıs güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızın rahat tavırları ise "pes" dedirtti.

Arnavutköy İslambey Mahallesi Konaklı sokakta geçtiğimiz gün gerçekleşen olayda sokakta yürüyen bir şahıs kapısı aralık olan binaya girdi. Katlarda bir müddet dolaşan şahıs, daha sonra giriş katta bulunan bisikleti gözüne kestirdi. Bisikleti çalan şahıs daha sonra çaldığı bisiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.