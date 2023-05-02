Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de bir şahıs oğluna 2 el ateş açtı

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'de bir şahıs oğluna 2 el ateş açtı Arnavutköy'de bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu olduğu ileri sürülen şahsa 2 el ateş açtı.

Arnavutköy'de bir şahıs oğluna 2 el ateş açtı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu olduğu ileri sürülen şahsa 2 el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title