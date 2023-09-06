Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir okuldan televizyon çalınması üzerine polis harekete geçti. Hırsızlık suçundan toplam 17 suç kaydı bulunan D.B., yakalandı ve cezaevine gönderildi.

ARNAVUTKÖY'de bir okuldan televizyon çalan hırsız yakalandı.

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir okuldan televizyon çalınması üzerine polis harekete geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsız tespit edildi. Şüphelinin hırsızlık, yaralama, mala zarar verme gibi suçlardan toplam 17 suç kaydı bulunan D.B .(19) olduğu belirlendi. D.B. Adnan Menderes Mahallesi Gülbağlar Caddesi'nde yakalandı.

D.B.'nin yapılan sorgulamasında; suç kayıtlarının yanı sıra, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, hükümlünün kaçması suçlarından toplam 22 yıl 27 ay 38 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve aranıyor olduğu anlaşıldı. D.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.