Arnavutköy'de bir kırtasiye dükkanında çanta hırsızlığı
Arnavutköy'de bir kırtasiye dükkanına giren kadın, vitrinde asılı olan çantalardan beğendiği modeli çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Arnavutköy'de bir kırtasiye dükkanına giren kadın vitrinde asılı olan çantalardan modelleri inceledi. Beğendiği modeli çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.
Olay, dün Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kırtasiye dükkanında gerçekleşti. Dükkana bebek arabasıyla gelen kadın vitrinde asılı olan çantaların modellerini inceledi. Kısa süre sonra beğendiği modellerden birini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa