Arnavutköy'de bir kırtasiye dükkanında çanta hırsızlığı

Arnavutköy'de bir kırtasiye dükkanına giren kadın, vitrinde asılı olan çantalardan beğendiği modeli çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.