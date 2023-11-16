Arnavutköy'de bulunan bir butik otelin önünden geçen 2 genç, içeride kimsenin olmadığını fark ederek kasadaki parayı çaldı. Hırsızlık anı otelin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de bir butik otelin önünden geçerken içeride kimsenin olmadığını fark eden iki genç kasadaki parayı çaldı

Arnavutköy'de bir butik otelin önünden geçerken içeride kimsenin olmadığını fark eden iki genç kasadaki parayı çaldı. Hırsızlık anı otelin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre otelin önünden geçerken lobide kimsenin olmadığını fark eden 2 genç içeriye girdi. Şahıslardan birisi kasada bulunan parayı çalarken diğeri lobi kısmında hırsızlık yaptı. Şahıslar, kasadaki nakit parayı çaldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşırken hırsızlık anı otelin kameraları tarafından görüntülendi. - İSTANBUL