Arnavutköy'de bir binanın girişindeki elektrik kabloları patladı - Haberler

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Arnavutköy'de bir binanın girişindeki elektrik kabloları patladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de bir binanın girişindeki elektrik kabloları patladı Arnavutköy'de bir binanın girişindeki elektrik aksamında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

Arnavutköy'de bir binanın girişindeki elektrik kabloları patladı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binanın girişindeki elektrik aksamında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki bir binanın giriş kısmında bulunan elektrik aksamında yaşanan arızadan kaynaklı patlamalar meydana geldi. Arka arkaya kablolarda yaşanan küçük çaplı patlamalar nedeniyle mahallede panik yaşandı. Binada yaşayan vatandaşlar kablolardaki patlamalar nedeniyle, binayı boşalttı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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