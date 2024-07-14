Arnavutköy'de bina çatısı alev aldı, vatandaşlar çatlardan hortumlarla söndürmeye çalıştı

Aravutköy'de korkutan yangın, 4 katlı bina alev alev yandı, vatandaşlar çatılardan böyle müdahale etti

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü, yükselen alevlere çevre binalarının çatılarından vatandaşlar hortumlarla müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı esnada ilçede bulunan başka bir yangına müdahale ediyordu. Civar ilçelerden yangın noktasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Korkutan anlar böyle görüntülendi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangında bina çatısı kısa sürede alevlere teslim oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı esnada itfaiye ekipleri Arnavutköy'ün başka bir noktasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyordu, civar ilçelerden yangın noktasına ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar vatandaşlar çevre binaların çatılarına çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde binada çıkan yangının dumanlarının gökyüzünü kapladığı ve bir çok noktadan gözüktüğü görüldü.