Arnavutköy'de Barakada Yangın Çıktı, Bina Tehlikeye Girdi

Arnavutköy'de Barakada Yangın Çıktı, Bina Tehlikeye Girdi
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İstanbul Arnavutköy'de bir barakadan çıkan yangın, bitişiğindeki 3 katlı binanın dış cephesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı, şans eseri yaralanan olmadı.

Arnavutköy'de korkutan yangın, barakada çıktı binaya sirayet etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın bitişiğinde bulunan barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, barakanın bitişiğinde bulunan binanın dış cephesine sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı.

Yangın, saat 11.45 sıralarında Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın bitişiğindeki barakada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede barakayı etkisine altına alarak binanın dış cephesine sıçradı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının ilk çıktığı anlarda yükselen alevler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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